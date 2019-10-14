Боярский - об успехах сборной России: "Слава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила своё существование"

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Боярский - об успехах сборной России: "Слава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила своё существование"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что национальной сборной удалось улучшить результаты благодаря смене поколений.

"Настолько непривычно, что наши выигрывают 4:0 и 5:0, что есть радостное удивление. Молодцы молодые ребята, которые и после 3:0 не останавливаются, доводя счёт до такого. Боюсь к этому привыкнуть, потому что теряет смысл всякий азарт: слишком легко всё даётся. Надеюсь, нам и бороться придётся.

Игроки "Зенита" в нашей сборной - это очень приятно. Играют те, кто лучше в стране. Не нужно приписывать победы одному Черчесову или нападающему. Команда состоялась. Эта сборная - самая сильная из всех, которые у нас были. Слава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила своё существование. А тут налицо справедливое лидерство, которое заслуживает всяческого внимания. Эти ребята умеют, могут, хотят и будут", - цитирует Боярского "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что российская сборная победила в 7 из 8 матчей квалификации Евро-2020, проиграв только Бельгии.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку на континентальное первенство.

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