Боярский оценил шансы сборной России в финальной стадии ЧМ-2022

Знаменитый артист Михаил Боярский выразил мнение, что сборная России неудачно выступит на чемпионате мира 2022 года в случае попадания в финальную стадию.

"Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре — до свидания.

Дзюба сейчас точно не кусает локти. Он мужик крепкий, ему не 19 лет. Он прекрасно понимает, что молодежь наступает на пятки. Есть принципиальные вещи. Если уж они разошлись с Карпиным во мнении, то с этим ничего не поделаешь. Но, могу сказать, в Катаре, что с Дзюбой, что без него — все бессмысленно. Там чуда не произойдет", — приводит слова Боярского Sport24.

После 8 туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Для попадания в финальную стадию россиянам достаточно обыграть Кипр в домашнем матче, а также не проиграть на выезде Хорватии.

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