Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020

Теги украина

Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020

Известный советский и российский артист Михаил Боярский прокомментировал победу сборной Украины над Швецией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы, а также выразил мнение, что украинцы могут дойти до финала континентального первенства.

"Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина - молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал - это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с национальной командой Англии. Встреча пройдет 3 июля в Италии на стадионе "Олимпико" в Риме. Начало поединка - в 22:00 мск.

Не пропустите: Определились пары 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов