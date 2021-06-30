Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020
Известный советский и российский артист Михаил Боярский прокомментировал победу сборной Украины над Швецией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы, а также выразил мнение, что украинцы могут дойти до финала континентального первенства.
"Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина - молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал - это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с национальной командой Англии. Встреча пройдет 3 июля в Италии на стадионе "Олимпико" в Риме. Начало поединка - в 22:00 мск.
Не пропустите: Определились пары 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
Лента новостей
-
Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы
-
"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
-
Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной
-
Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
2
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
-
"Арсенал" близок к двум трансферам
-
Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером
-
Один из лидеров "Урала" покинул клуб
-
Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате
-
Брат Кокорина арестован в Москве
-
Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео)
-
Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020
-
Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России
-
Форвард "Днепра-1" Довбик установил рекорд сборной Украины
-
На Евро-2020 остался всего один представитель РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13