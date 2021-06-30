Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020

Известный советский и российский артист Михаил Боярский прокомментировал победу сборной Украины над Швецией (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы, а также выразил мнение, что украинцы могут дойти до финала континентального первенства.

"Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина - молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал - это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с национальной командой Англии. Встреча пройдет 3 июля в Италии на стадионе "Олимпико" в Риме. Начало поединка - в 22:00 мск.

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