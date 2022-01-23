Боярский отреагировал на подписание контракта Азмуна с "Байером"

Фото: инстаграм boyarskiy_official/Автор неизвестен

Знаменитый российский артист Михаил Боярский, болеющий за "Зенит", поделился мнением о решении иранского нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна подписать контракт с леверкузенским "Байером".

"Думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого. Это не какая-то подлость с его стороны. Сердар сам хозяин своей жизни, поэтому делает, что считает нужным. Если Азмун неправ в юридических вопросах, думаю, это можно спокойно решить. Никакого отношения к футболу это не имеет. У него есть окружение: родные, близкие, менеджеры, консультанты. Все вопросы к ним, а не к Азмуну", — приводит слова Боярского "Чемпионат".

Напомним, что 27-летний Азмун заключил с "Байером" контракт до лета 2027 года. Впрочем, соглашение вступит в силу только через полгода, когда у игрока завершится срок действия контракта с "Зенитом".

Не пропустите: Червиченко отреагировал на конфликт Азмуна с "Зенитом". | http://soccernews.ru