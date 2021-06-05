Боярский отреагировал на слова Заремы о Черчесове в "Спартаке"
Фото инстаграм Михаила Боярского
Известный артист Михаил Боярский поделился мнением о резонансном заявлении Заремы Салиховой.
Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна жёстко выступила против возможного назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера "красно-белых", написав: "Только через мой труп".
"Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьёз. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать. Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придёт в "Спартак", - считает Боярский.
Черчесов уже возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. С августа 2016-го он тренирует российскую сборную.
Зарема с 3 по 21 мая входила в совет директоров московского клуба. Она вышла из управляющего органа из-за несогласия с выбором главного тренера.
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