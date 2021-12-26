Боярский отреагировал на возможный уход Дзюбы из "Зенита"
Фото инстаграм Михаила Боярского
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о возможном уходе форварда Артема Дзюбы.
"Не вижу причин для ухода Дзюбы, он все еще приносит пользу команде. Как по мне, Дзюба до сих пор лучший форвард России. Как минимум год он еще способен отыграть на своем уровне. Мне глубоко симпатичен этот игрок, футболистов его уровня, которые могут так господствовать на втором этаже, больше нет.
Артем - мотор команды и палочка-выручалочка в матчах, когда не получается мелкий или средний пас. Не нужно ему переходить в "Рубин" прямо сейчас", - приводит слова Боярского Sport24.
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