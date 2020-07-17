Боярский ответил Федуну на заявление о судействе в матчах "Зенита" и "Спартака"
Известный российский деятель культуры Михаил Боярский отреагировал на заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна, который считает, что "красно-белые" стали бы чемпионами России, если бы их судили как "Зенит".
"За слова Федуна, что "Спартак" был бы чемпионом, если бы его судили, как "Зенит", на него не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно "Спартак" не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть "Зенит". Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что "Спартак" мог бы выиграть чемпионат, если бы играл как "Зенит".
В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство. Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора "Зенита" Медведева. По крайней мере он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков "Зенита" и "Спартака" будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне "Зенита", хотя "Спартак" хорошо играет, молодцы, сильная команда", - сказал Боярский в интервью "ВсёПроСпорт".
Матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге.
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|Команда
|М
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|22
|50
|2
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22