Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата
Известный российский актёр Михаил Боярский считает, что национальная сборная нуждается в новом наставнике.
По мнению артиста, Станислава Черчесова на посту главного тренера мог бы сменить ныне безработный Юрий Сёмин.
"Думаю, этот результат (поражение 0:5 от Сербии - примечание Soccernews) лежит на руководстве команды! Сборная выглядела беззубой и неподготовленной. У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится. Но не мне судить, потому что я болельщик. Просто очень печально, что сборная России находится в футбольных задворках. Заболотный старался, но надо попадать в ворота. Считаю, нужно назначать Сёмина - это проверенный тренер", - сказал Боярский.
73-летний Сёмин уже возглавлял сборную России в 2005 году, но пройти с ней квалификацию ЧМ-2006 не смог.
По информации "РБ-Спорт", вопрос отставки Черчесова РФС пока не рассматривается.
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