Боярский поделился ожиданиями от игры "Спартак" - "Химки"

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Боярский поделился ожиданиями от игры "Спартак" - "Химки"Фото: Википедия/Автор неизвестен

Российский актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Химками". 

"Думаю, "Химки" победят "Спартак" без всяких доплат! Они их и так обыграют. Про "Зенит" и "Сочи" тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят", – сказал Боярский Спорт-Экспресс.

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