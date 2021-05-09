Боярский поделился ожиданиями от игры "Спартак" - "Химки"

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Российский актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Химками".

"Думаю, "Химки" победят "Спартак" без всяких доплат! Они их и так обыграют. Про "Зенит" и "Сочи" тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят", – сказал Боярский Спорт-Экспресс.

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