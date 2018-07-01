Боярский поделился ожиданиями от матча Испания - Россия

Известный российский артист Михаил Боярский высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

"Я думаю, что нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти. Это тот вариант, который возможен - додержаться до конца, не пропустить ни одного гола. Я рассчитываю на Акинфеева и грамотную защиту. Конечно, нужно играть в атакующий футбол, но так выиграть у испанцев невозможно. Поэтому только по пенальти" - сказал Боярский.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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