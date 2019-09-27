Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит"

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Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит"

Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что думает о предстоящем матче 11-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит". Об этом сообщает Sport24.

"Я предполагаю, что играть все будут очень серьезно. Конечно, очень многое зависит от установки главного тренера "Зенита", в каком составе он выпустит свою команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Но я буду надеяться, что игра будет интересная и красивая, точнее я в этом уверен. Я буду рассчитывать, что "Зенит" выиграет. Примерно со счетом 2:1, скажем так", - сказал Боярский.

Встреча "Локомотива" с "Зенитом" состоится в субботу, на "РЖД Арене". Начало - с 19:00 (мск).

"Зенит" является лидером чемпионата России.

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