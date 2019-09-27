Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит"
Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что думает о предстоящем матче 11-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит". Об этом сообщает Sport24.
"Я предполагаю, что играть все будут очень серьезно. Конечно, очень многое зависит от установки главного тренера "Зенита", в каком составе он выпустит свою команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Но я буду надеяться, что игра будет интересная и красивая, точнее я в этом уверен. Я буду рассчитывать, что "Зенит" выиграет. Примерно со счетом 2:1, скажем так", - сказал Боярский.
Встреча "Локомотива" с "Зенитом" состоится в субботу, на "РЖД Арене". Начало - с 19:00 (мск).
"Зенит" является лидером чемпионата России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4