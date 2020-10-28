Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Боруссией" в ЛЧ

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал об ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"В матче с дортмундской "Боруссией" ни на что не надеюсь. Думаю, что это бессмысленно. Конечно, есть желание, чтобы "Зенит" боролся до конца, но против такой команды только этого недостаточно, там нужно много других игровых факторов, которых сейчас нет.

Я буду безумно рад, если они привезут хотя бы ничью, но выдавать желаемое за действительное довольно сложно. К сожалению, я уверен, что нас сегодня ждет поражение, тем более петербуржцы играют в гостях", - цитирует Боярского Sport24.

Встреча команд состоится сегодня, 28 октября, в Германии. Начало - в 23:00 (мск).

Первую встречу в турнире "Зенит" проиграл "Брюгге" со счетом 1:2.

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