Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лацио" в ЛЧ

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался по поводу предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургского клуба с "Лацио".

"Думаю, вряд ли "Зенит" сможет дать бой. Если сыграют вничью, будет хорошо. Я не питаю иллюзий на этот счет. Мотивации никакой нет.

Сомневаюсь. Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат.

Это обычная история со всеми нашими командами. Нам еще далеко до европейских команд. Бывает, в кино играет звезда, а фильм - дерьмо. Так и в футболе. Игроки могут быть замечательными, но целиком наши команды особого интереса не представляют", - цитирует Боярского "СЭ".

После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).

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