Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лионом"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал предстоящую игру Лиги Чемпионов против "Лиона".

"Зениту" нужно только побеждать! Других вариантов нет. Ничья даст шаткое положение, а победа внесет отличную пружину, которая дальше сможет развиваться. Еще и Кокорин вышел на свободу, так что нужно выигрывать.

"Лион" - крепкая команда, явно не слабее "Зенита". Семак должен хорошо продумать план на игру. Шансы у "Зенита" есть, я жду только победу, хоть это мои фанатские амбиции", - заявил Боярский.

Поединок между "Лионом" и "Зенитом" состоится сегодня в 20:00 (мск).

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