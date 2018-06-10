Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

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Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Известный российский артист Михаил Боярский пессимистично оценивает перспективы национальной сборной на домашнем Чемпионате Мира.

"Стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьётся. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нём ещё долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем" - сказал Боярский.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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