Боярский посоветовал Кокорину уйти из "Спартака"
Легендарный российский артист Михаил Боярский посоветовал нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину сменить клуб.
"Печально и для "Спартака", и для "Зенита", что Кокорин не полетит в Петербург. Саше стоит уехать отсюда подальше! У него не складывается в "Спартаке", – приводит слова Боярского Sport24.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Клуб Серии А нацелился на Кокорина. | http://soccernews.ru
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