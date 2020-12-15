Боярский посоветовал Кокорину уйти из "Спартака"

Легендарный российский артист Михаил Боярский посоветовал нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину сменить клуб.

"Печально и для "Спартака", и для "Зенита", что Кокорин не полетит в Петербург. Саше стоит уехать отсюда подальше! У него не складывается в "Спартаке", – приводит слова Боярского Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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