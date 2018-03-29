Известный актер театра и кино Михаил Боярский поставил сборную России ниже Саудовской Аравии.

"Полагаю, что нам ничего не "светит" на Чемпионате Мира. Максимум - выход из группы. И то неизвестно. У нас плачевное состояние футбола. И это надолго... Проиграли сильным сборным? Мы и слабым проиграем, не беспокойтесь! Потому что слабых сборных не бывает. Кроме нашей. Сегодня поставлю нашу сборную даже ниже Саудовской Аравии. У нас только Акинфеева можно оставить в команде. Остальные - просто хорошие и спортивные ребята", - приводит слова Боярского Спорт день за днем.

Напомним, Россия обновит свой антирекорд в рейтинге сборных ФИФА. | soccernews.ru