Боярский поздравил "Тосно" с завоеванием Кубка России

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поздравил "Тосно" с победой в финале Кубка России над "Авангардом" (2:1).

"Очень рад, чтоб выиграл "Тосно", и что Мирзов забил победный мяч, благодаря своему индивидуальному мастерству. Это очень приятно. Я за соседей болел, и думаю, это успех сыграет хорошую роль в их дальнейшей судьбе. Ребята постояли за честь Петербурга", - приводят слова Боярского российские СМИ.

Стоит отметить, что несмотря на завоевание Кубка России "Тосно" не сможет сыграть в Лиге Европы из-за отсутствия лицензии.

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