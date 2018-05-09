Боярский поздравил "Тосно" с завоеванием Кубка России

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Боярский поздравил "Тосно" с завоеванием Кубка России

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поздравил "Тосно" с победой в финале Кубка России над "Авангардом" (2:1).  

"Очень рад, чтоб выиграл "Тосно", и что Мирзов забил победный мяч, благодаря  своему индивидуальному мастерству. Это очень приятно. Я за соседей болел, и думаю, это успех сыграет хорошую роль в их дальнейшей судьбе. Ребята постояли за честь Петербурга", - приводят слова Боярского российские СМИ.

Стоит отметить, что несмотря на завоевание Кубка России "Тосно" не сможет сыграть в Лиге Европы из-за отсутствия лицензии.

Не пропустите: РФС сделал заявление о возможности участия "Тосно" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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