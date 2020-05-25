Боярский поздравил "Зенит" с 95-летием

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Боярский поздравил "Зенит" с 95-летием

Известный актер, музыкант и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поздравил сине-бело-голубых с 95-летием. Клуб основан 25 мая 1925 года.

"Болельщиков "Зенита" с праздником! Желаю всем дожить до столетия клуба! Это будет грандиозная история. А сейчас же я уверен, что мы отпразднуем 95-летие получением золотых медалей.

Что касается победы в Лиге Чемпионов в будущем, то, конечно, мы будем надеяться на это. Но я человек клубный и люблю наш чемпионат! Знаю наши команды лучше, чем европейские. Лига чемпионов для болельщиков высокого полета.

Как мое здоровье? Все хорошо, вот Погребняк заболел, но я ему написал слова поддержки. Думаю, в ближайшее время еще ничего не изменится, до Нового года, как минимум", - сказал Боярский.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление РПЛ должно состояться 21 июня.

"Зенит" после 22 туров занимает 1 место в отрывом в 9 очков.

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