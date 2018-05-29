Боярский прокомментировал назначение Семака на пост главного тренера "Зенита"
Известный российский артист Михаил Боярский оценил перспективы Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".
"Я не удивлён назначению. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило. Опыта хватит, самое время. Не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. "Зениту" нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху" - сказал Боярский.
Напомним, что Семак заключил с "Зенитом" контракт до 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.
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