Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче"

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Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче"

Известный российский артист Михаил Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Я предсказывал этот счёт неоднократно. Конечно, эмоции самые приятные. Я говорил, что хотел желаемое выдать за действительное и сказал, что счёт будет 3:1. Мне приятно, что я угадал, потому что этого ждали все. Эта игра - настоящий подарок, несмотря на то, что у нас отсутствовало огромное количество футболистов. "Зенит" доказал, что команда не только технически интеллектуальная и физически готовая на всё, но она ещё и имеет очень серьёзный нравственный потенциал в момент беды. Это редкое явление, когда, проиграв там, они дома собрались так, как никогда не собирались и приложили максимум усилий. Это, конечно, заслуга и тренера, и самих игроков. Невероятный успех.

Новички сделали игру. Это было здорово и неожиданно для всех. И для противников, и для болельщиков. Может быть, только тренер сегодня знал, на что идёт. Но то, что сделали сегодня новички - потрясающе. Такого дебюта не случалось ни у кого. Игроки сегодня сполна оправдались перед болельщиками за гостевое поражение. Дело в том, что верили все. Почему - не знаю. Это загадка. Когда шансов практически никаких нет, когда выбывает из игры большое количество игроков, когда соперник очень сильный. Собраться и сделать то, чего от них все ждали. Это случается нечасто, но это именно то, что нужно для прохода в следующую стадию", - сказал Боярский.

Напомним, что в первом матче в Стамбуле "Зенит" проиграл "Фенербахче" со счётом 0:1, однако спустя неделю взял реванш, победив 3:1. Героем встречи стал новичок питерцев Сердар Азмун - в его активе два гола и ассист.

Своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы "сине-бело-голубые" узнают сегодня в 15:00 мск.

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