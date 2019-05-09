Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Известный российский артист Михаил Боярский поделился мыслями о наказании для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, что футболисты получили реальный тюремный срок: Кокорин - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

"Я полагаю, что этому событию уделяется уж очень много внимания. Мне кажется, что здесь всё уже исчерпано, и вполне достаточно того наказания, которое понесли футболисты. А искупить свою вину они могут только профессией. Для этого нужно будет вернуться к тренировкам и доказать свою состоятельность как спортсмена. Я считаю это наказание справедливым. Стечение обстоятельств таково, ничего не поделаешь. Они уже понесли наказание, но самое главное - вынесли из этой ситуации моральный урок. Сейчас нужно дать им шанс исправиться. А это можно сделать только работой", - сказал Боярский.

Стоит отметить, что и Кокорин, и Мамаев через своих адвокатов сообщили о намерениях вернуться в профессиональный футбол после отбывания наказания.

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