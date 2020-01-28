Боярский прокомментировал возможный переход Кокорина в "Зенит-2"

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Боярский прокомментировал возможный переход Кокорина в "Зенит-2"

Народный артист России и известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о возможном переходе Александра Кокорина в "Зенит-2". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Семак рассчитывал на него, Саша не поехал в "Сочи" и играет практически бесплатно в команде. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей про перевод во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится. Пока что там идут какие-то подковёрные игры. Ну да бог с ним, не печальтесь, всё будет нормально", - сказал Боярский.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Однако позже стало известно, что футболист отказывается переходить в сочинский клуб и, вероятно, продолжит выступать во второй команде "Зенита".

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