Боярский раскритиковал игру сборной России

Фото инстаграм Михаила Боярского

Известный артист Михаил Боярский высказал своё мнение об игре сборной России в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

"Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и всё, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду", - сказал Боярский.

Напомним, что игра состоялась в пятницу вечером в Казани. Россия победила со счётом 1:0 благодаря автоголу. При этом словаки значительно превзошли соперника по ключевым статистическим показателям: удары - 25:10; удары в створ - 5:1; владение мячом - 70:30%.

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