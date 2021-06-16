Боярский раскритиковал сборную России после победы над Финляндией

Теги россиямихаил боярскийчемпионат европы

Боярский раскритиковал сборную России после победы над ФинляндиейФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Актёр Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0).

"Слава богу, выиграли. Но игра обеих команд оставляет желать лучшего. Хорошо, что нам попались дебютанты. Произошли изменения в команде, а Миранчук и Дзюба сделали своё дело. Если бы не VAR, то прощай хорошее настроение. Там довольно сложно было зафиксировать офсайд. Не согласен, что Дзюбу надо было менять раньше. Он сильный, может играть и три, и четыре тайма.

Дивеев сегодня молодец, хорошо справился. Вовремя поставили в состав. Я думаю, Черчесову посоветовали это сделать. Мне кажется, это не его решение. Сборная преобразилась, но ещё далеко до хороших европейских команд. У нас ещё нет своего лица. Мы все знаем игру Испании, Украины, Португалии, но не знаем, как будем играть мы. Если бы случился первый гол, то игра была бы закончена. У нас пока непредсказуемая команда, и непонятно, что будет дальше. Тем более мы потеряли Марио Фернандеса.

Попробуем пробраться в плей-офф. Но, вообще, мы выглядим одной из худших европейских команд. Европейский футбол гораздо выше. Посмотрим на игру Англии и Шотландии, вот там мы увидим настоящий футбол и мастерство", — сказал Боярский.

Также не пропустите: Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020

Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов