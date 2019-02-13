Боярский раскритиковал "Зенит" за матч с "Фенербахче"
Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком "Зенита", подверг критике питерскую команду за первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
"Команда не готова. Наверное, есть ошибка Семака при выборе стартового состава. Такие ошибки, которые совершал "Зенит", я имею ввиду на уровне команды, не умеющей забивать пенальти, это непростительно. Нужно было уезжать из Турции с хотя бы одним голом, чтобы 21 числа было легче. Не всё потеряно, но единственное, что может оправдать "Зенит" перед болельщиками, это игра 21 февраля. Игроки должны доказать свою состоятельность. Иначе, это обидное и неоправданное поражение. Хотя "Фенербахче" играл в начале гораздо лучше. Наша команда была не до конца готова психологически к такому напору.
Конечно, можно найти тысячу оправданий. Но понимаете, если заранее предусмотреть, что турки регулярно тренируются, а "Зенит" из-за этого проиграет, то можно на игру вообще не ехать тогда. Они что, не знали об этом? Никогда в футбол, что ли не играли? Непрофессионально это всё! Так не поступают ни артисты, ни пианисты. На вчерашний день - это была непрофессиональная команда. Это было видно", - сказал Боярский.
Напомним, что "Зенит" проиграл "Фенербахче" со счётом 0:1. Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.
Также стоит отметить, что в конце первого тайма подопечные Сергея Семака не реализовали пенальти - удар Роберта Мака отразил вратарь "канареек" Харун Текин.
Не пропустите: Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах. | http://soccernews.ru
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