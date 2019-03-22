А еще: Казахстан огласил список игроков на матч с Россией| http://soccernews.ru
Боярский: "Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы"
Известный актёр Михаил Боярский рассказал, что думает о поражении сборной России в матче отборочного тура Евро 2020 с Бельгией (1:3). Об этом сообщает "Чемпионат".
"Бельгийцы намного сильнее, как в индивидуальном плане, так и тактически. Они играют остро и физически готовы лучше нашей сборной. Бельгия моментально отрывается от своих ворот и переходит в атаку. Ответный гол был случайным, нежели логичным. Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы. Штанга спасла один раз. Вчера играй не играй, а бельгийцев было не победить.
Очень часто, добираясь до середины поля, мы разворачивали наши действия назад. Должна быть задача всегда продвигаться вперёд", - заявил Боярский.
Напомним, 24 марта состоится матч Казахстан - Россия в Астане. Начало - в 19:00.
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