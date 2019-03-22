Боярский: "Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы"

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Боярский: "Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы"

Известный актёр Михаил Боярский рассказал, что думает о поражении сборной России в матче отборочного тура Евро 2020 с Бельгией (1:3). Об этом сообщает "Чемпионат".

"Бельгийцы намного сильнее, как в индивидуальном плане, так и тактически. Они играют остро и физически готовы лучше нашей сборной. Бельгия моментально отрывается от своих ворот и переходит в атаку. Ответный гол был случайным, нежели логичным. Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы. Штанга спасла один раз. Вчера играй не играй, а бельгийцев было не победить. 
Очень часто, добираясь до середины поля, мы разворачивали наши действия назад. Должна быть задача всегда продвигаться вперёд", - заявил Боярский.

Напомним, 24 марта состоится матч Казахстан - Россия в Астане. Начало - в 19:00.

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