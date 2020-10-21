Боярский считает, что у "Зенита" нет шансов в Лиге Чемпионов

Народный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал петербургский клуб после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2)

"Проиграли справедливо и закономерно. У "Зенита" нет никаких надежд на другие места. Шансов в Лиге чемпионов у нас нет.

Я болел за команду и с удовольствием ожидал, что мы победим, но мои ожидания не оправдались. Виноваты и команда, и тренер. Как Семак готовил к "Брюгге" наш "Зенит"? Неужели он не знал, что они играют не так, как российские команды? Философствовать не нужно: игроки просто не смогли обыграть "Брюгге".

В этом году "Зенит" снова будет чемпионом, команда будет развиваться под руководством Семака. Я больше болею за российский футбол, а не европейский", - цитирует Боярского Sport24.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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