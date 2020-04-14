Боярский считает, что "Зенит" должен быть признан чемпионом России

Актер и известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что петербургский клуб должен быть признан чемпионом.

Отметим, что на данный момент розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Я не сомневаюсь в том, что "Зенит" будет чемпионом. Считаю, что признать "Зенит" чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня - "Зенит" и его игроки. Будет другое время - пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем "Зенит"?" - передает слова Боярского "Спорт уик-энд".

"Зенит" после 22 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице.

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