Боярский считает, что "Зенит" должен быть признан чемпионом России
Актер и известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что петербургский клуб должен быть признан чемпионом.
Отметим, что на данный момент розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Я не сомневаюсь в том, что "Зенит" будет чемпионом. Считаю, что признать "Зенит" чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня - "Зенит" и его игроки. Будет другое время - пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем "Зенит"?" - передает слова Боярского "Спорт уик-энд".
"Зенит" после 22 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20