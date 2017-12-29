Боярский считает, что "Зениту" надо сократить количество легионеров

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Боярский считает, что "Зениту" надо сократить количество легионеров

Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский считает, что питерскому клубу нужно сократить количество легионеров.

"Вообще я считаю, что рано или поздно нужно избавляться от такого количества легионеров в "Зените". При всём том, что это молодые отличные футболисты, которые ведут игру, забивают голы, но всё равно хочется за своих болеть, когда приходишь на стадион.

Мне очень приятно, что "Зенит" сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников, но всё равно мне гораздо ближе наш родной российский чемпионат. Вне зависимости от того, как будут складываться дела в Европе, мне хочется, чтобы "Зенит" занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место" - приводят слова Боярского российские СМИ.

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