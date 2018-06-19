Боярский сделал прогноз на матч Россия - Египет

Известный актер театра и кино Михаил Боярский сделал прогноз на матч сегодняшний матч второго тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Египта.

"Я полагаю, что наша команда выиграет… Трудно сказать, с каким счетом, но я хотел бы, чтобы было 3:1. Я не берусь судить профессионально, что касается меня как болельщика, то мне всего хватило вполне в матче с Саудовской Аравией. Еще пяти голов не хватило - 10:0 было бы лучше", - цитирует Боярского sport24.ru.

Напомним, Федун назвал игроков сборной России, которые выросли в цене после победы над Саудовской Аравией. | soccernews.ru