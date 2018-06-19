Боярский сделал прогноз на матч Россия - Египет

2 Теги россияегипет

Боярский сделал прогноз на матч Россия - ЕгипетИзвестный актер театра и кино Михаил Боярский сделал прогноз на матч сегодняшний матч второго тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Египта.

"Я полагаю, что наша команда выиграет… Трудно сказать, с каким счетом, но я хотел бы, чтобы было 3:1. Я не берусь судить профессионально, что касается меня как болельщика, то мне всего хватило вполне в матче с Саудовской Аравией. Еще пяти голов не хватило - 10:0 было бы лучше", - цитирует Боярского sport24.ru.

Напомним, Федун назвал игроков сборной России, которые выросли в цене после победы над Саудовской Аравией. | soccernews.ru

Комментарии
TurculeC

Когда Михаил стал Леонидом? Просто пиздец, товарищи.....

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Осип

Леонид Боярский?)) Вот и выросло поколение!

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3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
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1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
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3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
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3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
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3 Тунис 1 0
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