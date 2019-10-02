Боярский сделал прогноз на матч "Зенит" - "Бенфика"
Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "сине-бело-голубыми" и "Бенфикой".
"Главная задача "Зенита" - выиграть. Мы будем играть на своём поле, надеюсь, это поможет и приведёт команду к победе. Есть определённые опасения, потому что "Бенфика" - сильный клуб, а "Зенит" в последнее время играет не совсем ровно, играет не так, как может играть.
Но в любом случае и при любом раскладе нужно верить в команду и поддерживать её. В этот раз не буду рисковать и предполагать точный счёт, уже несколько раз ошибался. Но буду надеяться и верить, что "Зенит" победит со счётом 2:1", - сказал Боярский.
Напомним, что матч "Зенит" - "Бенфика" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Питерцы начали групповой раунд с ничьей в игре с "Лионом", а лиссабонцы - с поражения в поединке с "РБ Лейпциг".
Не пропустите: "Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Радимов раскритиковал легендарного волейболиста за его слова об экс-тренере "Спартака"
-
Одному из лидеров "Манчестер Сити" грозит серьезное наказание за расизм
-
1
Соболев назвал самого сложного соперника
-
Гаттузо отклонил предложение "Дженоа"
-
"Спартак" назначил нового исполнительного директора
-
"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"
-
Стало известно, отправится ли в сборную России травмированный Смолов
-
Де Лигт рассказал о своей адаптации в "Ювентусе"
-
Соболев готов отказать "Зениту" и ЦСКА
-
1
"Барселона" перед матчем с "Интером" осталась без левых защитников
-
Гендиректор "Локомотива" жалеет, что команда не играет матчи Лиги Чемпионов в "Лужниках"
-
Погба пропустит матч с "АЗ Алкмааром"
-
Боярский сделал прогноз на матч "Зенит" - "Бенфика"
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с воспитанником клуба
-
Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022
-
1
СМИ узнали предполагаемые сроки возвращения Малкома на поле
-
1
"Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе
-
Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах
-
1
"Бенфика" деклассировала "Зенит" в юношеской Лиге УЕФА
-
1
КДК РФС оштрафовал Кононова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0