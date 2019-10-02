Боярский сделал прогноз на матч "Зенит" - "Бенфика"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "сине-бело-голубыми" и "Бенфикой".

"Главная задача "Зенита" - выиграть. Мы будем играть на своём поле, надеюсь, это поможет и приведёт команду к победе. Есть определённые опасения, потому что "Бенфика" - сильный клуб, а "Зенит" в последнее время играет не совсем ровно, играет не так, как может играть.

Но в любом случае и при любом раскладе нужно верить в команду и поддерживать её. В этот раз не буду рисковать и предполагать точный счёт, уже несколько раз ошибался. Но буду надеяться и верить, что "Зенит" победит со счётом 2:1", - сказал Боярский.

Напомним, что матч "Зенит" - "Бенфика" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Питерцы начали групповой раунд с ничьей в игре с "Лионом", а лиссабонцы - с поражения в поединке с "РБ Лейпциг".

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