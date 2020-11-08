Боярский: "Ситуация Дзюбы наверняка повлияет и на его положение в "Зените"
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался по поводу решения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о выводе Артема Дзюбы из состава на ноябрьские матчи.
"Не могу оценивать поступки Черчесова, я некомпетентен в этом вопросе. Думаю, от того, что он не вызвал Дзюбу, особо ничего не изменится. Но такого "столба", в хорошем смысле этого слова, у нас в команде нету. Все верховые мячи его, он играет головой лучше всех.
Вся эта ситуация Артема наверняка повлияет и на его положение в "Зените". Так что сегодня с "Краснодаром" будет проблематично. Если мы проиграем, это станет нехорошим знаком. Нас ожидает крепкий орешек, с "Краснодаром" очень сложно", - передает слова Боярского "СЭ".
Напомним, вчера ночью в сеть попало видео, где Дзюба мастурбирует на камеру.
12 ноября сборную России ожидает товарищеская игра с Молдавией. Также россияне встретятся с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в рамках Лиги Наций.
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