Боярский спрогнозировал результат матча "Зенит" - ЦСКА

Народный артист России и давний поклонник питерского "Зенита" Михаил Боярский попробовал спрогнозировать итог матча его любимого клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

"Полагаю, "Зенит" победит со счетом 2:0. После разгрома "Ахмата" у команды появилась уверенность, тем более до конца чемпионата осталось совсем немного матчей. Если "Зенит" выиграет, то их уже никто не догонит.

Трудно играть на чужом поле, но и Азмун, и Дзюба, и Мостовой, и Ракицкий, и Лунев сейчас в хорошей форме.

Семак и Тимощук придадут команде скорости. Команда должна во что бы то ни стало побеждать в Москве", – приводит слова Боярского "СЭ".

Напомним, Матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня, 17 марта. Начало игры в 20:00 по московскому времени.