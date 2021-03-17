Боярский спрогнозировал результат матча "Зенит" - ЦСКА
Народный артист России и давний поклонник питерского "Зенита" Михаил Боярский попробовал спрогнозировать итог матча его любимого клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.
"Полагаю, "Зенит" победит со счетом 2:0. После разгрома "Ахмата" у команды появилась уверенность, тем более до конца чемпионата осталось совсем немного матчей. Если "Зенит" выиграет, то их уже никто не догонит.
Трудно играть на чужом поле, но и Азмун, и Дзюба, и Мостовой, и Ракицкий, и Лунев сейчас в хорошей форме.
Семак и Тимощук придадут команде скорости. Команда должна во что бы то ни стало побеждать в Москве", – приводит слова Боярского "СЭ".
Напомним, Матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня, 17 марта. Начало игры в 20:00 по московскому времени.
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