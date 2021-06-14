Боярский сравнил сборные России и Украины



Знаменитый российский народный артист Михаил Боярский выразил мнение, что сборная России намного слабее национальной команды Украины.

"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3, а Украина уступила Нидерландам (2:3).

Не пропустите: Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины. | http://soccernews.ru