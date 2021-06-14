Боярский сравнил сборные России и Украины

1 Теги россияукраина

Боярский сравнил сборные России и Украины
Знаменитый российский народный артист Михаил Боярский выразил мнение, что сборная России намного слабее национальной команды Украины.

"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3, а Украина уступила Нидерландам (2:3). 

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Боярский глуп как дерево. Сборная России самая сильная в мире, патаму что ею роководит сам Путин. Путин наш рулевой! Уррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!

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