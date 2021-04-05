Боярский уверен, что "Спартак" может и не мечтать о чемпионстве в этом сезоне

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Народный артист России и давний поклонник "Зенита" Михаил Боярский поделился мыслями о победной игре "сине-бело-голубых" в матче 24-го тура РПЛ против "Химок" (2:0).

«Игра была больше похожа на хоккейную, когда забивают на последних секундах. Мне матч понравился. "Химки" начали агрессивно, но затем "Зенит" показал свое мастерство. Мы уже им проигрывали, поэтому тут нельзя было терять очки.

Я могу говорить, что "Спартак" может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего "красно-белым" грезить. Однако в команде таких мыслей не должно быть. Игрокам необходимо бороться до последней секунды, до последнего судейского свистка. Для того, чтобы по праву занять чемпионство третий раз. После этого к Семаку не может быть никаких вопросов", приводит слова Боярского "СЭ".