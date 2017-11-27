Боярский: "Вот сейчас веры в чемпионство "Зенита" что-то нет"

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Боярский: "Вот сейчас веры в чемпионство "Зенита" что-то нет"

Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский высказался о матче против "Спартака" (1:3).

"Вот сейчас веры в чемпионство что-то нет. Дело в том, что такие игры меня сильно травмируют… У меня депрессия начинается. Я не верю сейчас в золото. Да, есть "Локомотив", "Спартак". Они сильно играют и могут добиться своего. Дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. Нет, я до конца буду болеть и верить в свою команду. Но, поймите, сейчас у меня такое настроение. Ужас какой-то. Хоть водки выпей, ей-богу!" - приводят слова Боярского российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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