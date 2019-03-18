Боярский высказался о матче "Спартак" - "Зенит"
Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком "Зенита", дал комментарии после гостевого матча "сине-бело-голубых" против московского "Спартака".
Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1 - на гол Дениса Глушакова точным выстрелом ответил Вильмар Барриос.
"Думаю, что ничья - справедливый результат. Обе команды выглядели хорошо, выдали достойный матч, доставили удовольствие зрителям. Но поскольку мы получили ещё одно очко, значит, выглядим ещё лучше в турнирной таблице. На чужом поле "Зенит" проявил себя мужественно после неудачи в Испании. Ребята успели восстановиться, собраться. "Зенит" остаётся главным фаворитом на золото. Пока это так. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась на первом месте. Возможно, стоило ожидать большего от подопечных Семака. Всё-таки лидер, победитель чемпионата должен явно отличаться от преследователей. Конкуренты достойные. И всё-таки, считаю, что сейчас лучше, чем "Зенит" команды в стране нет", - сказал Боярский.
По итогам 20 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и опережает идущий вторым ЦСКА на 5 очков.
Также стоит отметить, что "сине-бело-голубые" не становились чемпионом России с 2015 года.
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|Команда
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|20
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|ЦСКА Москва
|20
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|3
|Локомотив Москва
|20
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|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11