Боярский высказался о матче "Спартак" - "Зенит"

Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком "Зенита", дал комментарии после гостевого матча "сине-бело-голубых" против московского "Спартака".

Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1 - на гол Дениса Глушакова точным выстрелом ответил Вильмар Барриос.

"Думаю, что ничья - справедливый результат. Обе команды выглядели хорошо, выдали достойный матч, доставили удовольствие зрителям. Но поскольку мы получили ещё одно очко, значит, выглядим ещё лучше в турнирной таблице. На чужом поле "Зенит" проявил себя мужественно после неудачи в Испании. Ребята успели восстановиться, собраться. "Зенит" остаётся главным фаворитом на золото. Пока это так. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась на первом месте. Возможно, стоило ожидать большего от подопечных Семака. Всё-таки лидер, победитель чемпионата должен явно отличаться от преследователей. Конкуренты достойные. И всё-таки, считаю, что сейчас лучше, чем "Зенит" команды в стране нет", - сказал Боярский.

По итогам 20 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и опережает идущий вторым ЦСКА на 5 очков.

Также стоит отметить, что "сине-бело-голубые" не становились чемпионом России с 2015 года.

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