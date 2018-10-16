Боярский высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Известный российский артист Михаил Боярский дал оценку ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут - 27-летний мужик. Да ещё осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьёзный подход у Кокорина и его друга Мамаева, несерьёзный. Конечно, я не оправдываю Кокорина. Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Достойно приняв наказание. Недаром говорится: береги честь смолоду" - сказал Боярский.

Напомним, что Кокорин и Мамаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили нескольких человек в центре Москвы. Против них завели ряд уголовных дел и поместили под стражу до 8 декабря.

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