Боярский высказался о возможном приглашении Виллаш-Боаша в сборную России

Фото инстаграм Андре Виллаш-Боаша

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский признался, что ему не нравится идея назначить Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера национальной сборной.

"Меня не впечатляет эта кандидатура. Мы довольно хорошо его знаем, поэтому никаких особых восторгов по поводу него у меня нет. Думаю, никто и не испытывал. Не самый лучший кандидат", - сказал Боярский.

Португалец возглавлял "Зенит" с марта 2014 по май 2016 года. За это время он выиграл три трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас Виллаш-Боаш является безработным. В феврале 2021 года его уволили из "Марселя".

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