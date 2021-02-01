Боярский высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Знаменитый артист Михаил Боярский, являющийся болельщиком петербургского "Зенита", поделился мнением о возможном переходе нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса в московский "Спартак".

"Чем сильнее "Спартак", тем сложнее будет "Зениту". Сейчас ходят слухи о возможном уходе Сердара Азмуна, мы можем потерять наш козырь. А "Спартак" то и дело, что набирает хороших игроков. Мне кажется, руководству "Зенита" стоит задуматься над пополнением козырей, иначе "Спартак" убежит", - приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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