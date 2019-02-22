Боярский ярко высказался об итогах жеребьевки 1/8 Лиги Европы
Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которых сине-бело-голубые встретятся с "Вильярреалом". Об этом информирует "Чемпионат".
"Не самый плохой для "Зенита" жребий. Испанцы по зубам нашей команде. Думаю, мы обязаны их проходить. Они точно не сильнее "Фенербахче".
Вчера питерцы сыграли выше всяческих похвал. Наши дебютанты потрясающе отыграли, порадовали всех нас. Я предсказывал этот счет и был уверен в победе, даже не знаю, почему", - рассказал артист.
Первый матч состоится 7 марта в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".
В чемпионате России "Зенит" занимает лидирующую позицию, имея в активе 34 балла.
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