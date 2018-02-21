Боярский: "Зенит" не пройдет "Селтик"

Известный актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответной игры 1/16 финала Лиги Европы, в которой питерский "Зенит" будет принимать шотландский "Селтик".

"Зенит" не пройдет "Селтик", который произвел на меня очень сильное впечатление. Думаю, дома мы у них не выиграем. Не получится", - приводит слова Боярского СЭ.

Напомним, первым матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу кельтов.

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