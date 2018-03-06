Боярский: "Зенит практически потерял шансы на чемпионство"

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Боярский: "Зенит практически потерял шансы на чемпионство"
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал петербургский клуб за игру в матче 21- го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

"Зенит" показал никакую игру, а результат матча удручает. Он крайне невыгоден, учитывая, что и "Локомотив" сыграл вничью. Это просто обрубание надежды. Игра с "Амкаром" была грубая, неинтересная и суматошная. Игроки и тренеры провели очень неэффективный матч.

После этого матча "Зенит" практически потерял шансы на чемпионство. По крайней мере, болельщики уже не особо верят в это. Но еще есть перспектива выиграть все оставшиеся игры. Судья, конечно, был очень неэффективен в матче с "Амкаром", но это не значит, что нужно не выигрывать. После игры кулаками не машут, результат уже на табло", – приводят слова Боярского российские СМИ.

После этого матча "Зенит" отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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