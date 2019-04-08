Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет"

Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком питерского "Зенита", прогнозирует уверенную победу "сине-бело-голубых" в текущем розыгрыше РПЛ.

"После прошедшего тура считаю, что основные соперники "Зенита" в борьбе за чемпионство – это ЦСКА и "Краснодар". Но всерьёз я вообще не хочу воспринимать никого, ведь я болельщик "Зенита". В этом году ни один соперник уже не обыграет "Зенит". Считаю, что "Зенит" уже чемпион, никто его не догонит. "Локомотив" уже доказал свою несостоятельность в воскресенье", - цитирует Боярского агентство "РИА Новости".

Стоит отметить, что по итогам 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым "Краснодар" на четыре очка.

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