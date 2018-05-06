Боярский: "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду"

Теги зенит санкт-петербург

Боярский: "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду"

Известный фанат "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о ситуации в клубе.

"Рассчитываю на следующий сезон. На изменения в руководстве клуба. "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду. Шаг назад - два вперед.

Почему случился такой провал? С этим новым стадионом футбол превратился в казино, где играют на деньги, а не в мяч. Это закономерно для всех, творится бог знает что.

Не все в порядке в клубе. Манчини не оправдал высоких ожиданий. Россияне не слушаются его, аргентинцы сами по себе" - приводят слова Боярского российские СМИ.

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