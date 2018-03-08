Боярский: "Жду победы "Зенита" со счетом 1:0"

Известный актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором питерский "Зенит" сыграет с немецким "РБ Лейпциг".

"Единственное, что у нас сейчас есть перед матчем Лиги Европы, - это надежда. За какое-то лидерство нам же нужно болеть! Надеюсь, сегодняшний матч окрылит болельщиков, потому что пока оптимизма мало... Жду, что в отсутствие Паредеса максимально себя проявит Александр Кокорин, а "Зенит" победит со счетом 1:0", - цитирует Боярского Чемпионат.

Напомним, Черышев высказался о проблемах "Зенита". | soccernews.ru