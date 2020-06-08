Бойфренд матери Неймара госпитализирован с порезами на руке

СМИ узнали о госпитализации Тьяго Рамоса - киберспортсмена, который с недавних пор встречается с Надин Гонсалвеш, матерью форварда ПСЖ Неймара.

По информации Correio24horas, 23-летний мужчина попал в больницу 2 июня. У него была порезана рука, вследствие чего потребовалось наложить 12 швов.

После выписки пара посетила полицейский участок, где объяснила происхождение травмы. Они утверждали, что Рамос порезался в результате несчастного случая.

Однако соседи матери Неймара дали другие показания. Они сообщили о конфликте между возлюбленными, который мог завершиться применением ножа. Расследование произошедшего продолжается.

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