Бойфренда мамы Неймара едва не зарезали в ресторане

Тиаго Рамос, возлюбленный матери нападающего ПСЖ Неймара, подвергся нападению в Мексике.

По словам пострадавшего, он пришёл в ресторан, сделал заказ, после чего его атаковали трое неизвестных.

Злоумышленники ранили Рамоса ножом. Свои фото с окровавленной шеей бойфренд Надин Гонсалвес выложил в инстаграм.

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