Бойко останется в "Бешикташе"

Вратарь "Бешикташа" Денис Бойко не покинет турецкий клуб этим летом, сообщает Fotospor.

По сведениям издания, главный тренер "чёрных орлов" Шенол Гюнеш доволен работой украинского стража ворот на предсезонных сборах команды. Поэтому "Бешикташ" передумал продавать 29-летнего футболиста в текущее трансферное окно.

Напомним, что прошлый сезон Бойко провёл на правах аренды в "Малаге", сыграл 5 матчей и пропустил 13 голов.

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